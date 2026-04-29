Eje’i: Pemberantasan Korupsi dan Koruptor di Lembaga Peradilan Tidak Boleh Berhenti

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Hujjatul Islam wal Muslimin Mohseni Eje’i, dalam sebuah pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat peradilan, menyampaikan pernyataan dengan menyinggung pentingnya pemberantasan korupsi dan para pelaku korupsi. Ia mengatakan, “Benar bahwa saat ini kita berada dalam kondisi perang dan penanganan isu-isu yang berkaitan dengan perang berada di posisi teratas dan menjadi prioritas. Namun, kita sama sekali tidak boleh lalai dari pemberantasan tegas terhadap korupsi dan koruptor. Unsur-unsur yang terutama di bidang bahan pangan dan kebutuhan pokok rakyat melakukan gangguan, penimbunan, dan korupsi harus yakin bahwa mereka akan menghadapi tindakan hukum dan peradilan yang tegas. Mereka yang mengancam keamanan ekonomi dan psikologis masyarakat harus tahu bahwa tidak ada jalan untuk lari dari hukum, dan kami akan mendatangi mereka.”

Ketua Lembaga Kehakiman, dengan menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dihentikan, menegaskan, “Kami telah berulang kali menekankan bahwa pemberantasan korupsi dan koruptor di lembaga peradilan tidak boleh berhenti. Prinsip ini tetap berlaku bahkan dalam kondisi perang. Para pejabat dan otoritas peradilan yang berwenang, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan akibat kondisi perang, tidak menghentikan pemberantasan korupsi dan koruptor bahkan untuk satu hari pun.”

Ia menekankan, “Bersamaan dengan terjadinya perang yang dipaksakan, pada bulan terakhir tahun lalu dan Farvardin 1405, kita menyaksikan pengembangan sejumlah infrastruktur cerdas lembaga peradilan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima, beberapa perkara penting pemberantasan korupsi juga telah ditangani di Kejaksaan Teheran selama periode yang sama dan kini berada di ambang penerbitan dakwaan. Pada waktu yang tepat, sejauh diizinkan oleh hukum, informasi mengenai hal ini harus disampaikan kepada publik.”

Ketua lembaga peradilan menyatakan, “Dalam periode terakhir, kami dengan kesungguhan dan perhatian yang berlipat telah menindaklanjuti persoalan pemberantasan sumber-sumber dan titik-titik rawan korupsi. Jalan ini akan terus berlanjut dengan kuat, bahkan dalam kondisi perang.”

Ketua Kehakiman, dengan menyinggung penamaan tahun 1405 oleh Pemimpin Tertinggi Revolusi dengan tema ekonomi, mengatakan, “Jangan kita lupakan bahwa Pemimpin Tertinggi Revolusi, di tengah perang paksaan ketiga, dengan pandangan jauh ke depan menamai tahun 1405 sebagai tahun ‘Ekonomi Perlawanan dalam Naungan Persatuan Nasional dan Keamanan Nasional’. Penamaan ini dalam kondisi sekarang menjadi teladan dan pedoman bagi kita. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa meskipun berada dalam suasana perang, kita tidak boleh lalai sedikit pun dari ekonomi negara dan penguatan basis produksi nasional.”

Ketua Mahkamah Agung, dengan menyinggung bantuan pejabat peradilan kepada lembaga eksekutif, menegaskan, “Kepada para pejabat dan otoritas peradilan di seluruh negeri telah diberikan instruksi tegas dan jelas agar demi kepentingan rakyat dan untuk mempermudah urusan warga, dalam kerangka hukum dan peraturan, mereka memberikan segala bentuk kerja sama dan bantuan kepada aparat eksekutif dan pemerintah di berbagai sektor, khususnya dalam bidang pengendalian pasar serta distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.”