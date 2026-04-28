Seminar Ilmiah “Melangkah Menuju Kemunculan Imam Mahdi Bersama Para Syuhada” Digelar di Mianwali, Pakistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Pada hari-hari peringatan 40 hari Pemimpin Syahid, atas prakarsa Jami’ah Khadijah al-Kubra Pakki Shah Mardan, Mianwali, Pakistan, seminar ilmiah bertajuk “Melangkah Menuju Kemunculan Imam Mahdi Bersama Para Syuhada” diselenggarakan dengan dihadiri lebih dari 550 santri dan pengajar hauzah-hauzah ilmiah Pakistan.

Seminar ini digelar dalam dua sesi ilmiah. Para pembicara menyampaikan materi-materi bernilai seputar beberapa tema, antara lain kedudukan dan keagungan para syuhada, kehidupan penuh berkah Pemimpin Syahid tercinta, berkah kesyahidan para syuhada bagi masyarakat, perlawanan bangsa Iran dan pengaruhnya terhadap dunia, serta kesiapan menyambut kemunculan Imam Mahdi.

Ibu Iran Roknabadi, Direktur Bagian Perempuan Majma’ Jahani Ahlulbait as; Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Iftikhar Hussain Naqvi, penanggung jawab hauzah; Hujjatul Islam wal Muslimin Agha Amin Shahidi, Direktur Gerakan Umat Wahidah; Ibu Masoumeh Naqvi, Direktur Bagian Perempuan Majelis Wahdat Muslimin; Ibu Khoshnudah, Direktur Hauzah Dar al-Fatimah sa; Ibu Mustajab Zahra, Direktur Madrasah Bayt al-Huzn; dan Ibu Elsa Bano, Direktur Hauzah Khadijah al-Kubra sa, termasuk di antara para pembicara dalam seminar ini.

Selain itu, para santri hauzah turut memperingati para syuhada melalui penampilan lagu kebangsaan dan teater.

Pelaksanaan lomba buku “Darah Hati yang Menjadi Permata Merah” juga menjadi salah satu rangkaian acara. Dalam lomba ini, 10 santri dari hauzah-hauzah ilmiah ikut berpartisipasi, dan pada akhir seminar, hadiah diberikan kepada para pemenang.

Bagian ketiga dari program ini adalah pameran untuk mengenang para syuhada, khususnya para syuhada Minab. Para peserta juga mengunjungi pameran tersebut.