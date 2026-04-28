200 Orang Ditangkap di Bahrain Sejak Dimulainya Perang terhadap Iran / Al Khalifa Menghukum Para Penentang Rezim Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Meskipun berada dalam atmosfer keamanan yang sangat ketat, rakyat Bahrain bahkan sejak sebelum penandatanganan “Kesepakatan Abraham” tidak pernah menunda untuk menyatakan kemarahan mereka terhadap proses normalisasi hubungan dengan rezim Zionis; sekalipun protes-protes itu membuat mereka harus menghadapi pemanggilan, pengejaran keamanan, dan penangkapan oleh rezim Al Khalifa.

Berdasarkan laporan surat kabar al-Akhbar Lebanon, sejak dimulainya perang Amerika dan Israel terhadap Iran, sikap opini publik di Bahrain tampak jelas dalam penolakan terhadap agresi tersebut. Hal ini sebagian terlihat dalam video-video yang tersebar, yang memperlihatkan warga Bahrain bergembira atas serangan Iran terhadap posisi-posisi Amerika di negara mereka.

Gelombang Penangkapan Bersamaan dengan Perang Iran

Sebaliknya, otoritas rezim Al Khalifa juga tidak ragu mengambil langkah-langkah hukuman terhadap orang-orang yang bersimpati kepada Iran. Jumlah orang yang ditangkap pada hari-hari pertama perang mencapai sekitar 200 orang. Di antara mereka terdapat perempuan dan seorang pemuda penyandang disabilitas. Orang tersebut dituduh merekam serangan Iran terhadap markas Armada Kelima Amerika di Bahrain.

Pada 27 Maret lalu, rakyat Bahrain dikejutkan oleh berita kesyahidan Muhammad Mousawi, pemuda berusia 32 tahun asal Muharraq, di rumah tahanan dan di bawah penyiksaan. Ia ditangkap saat melewati pos pemeriksaan dengan tuduhan bersolidaritas kepada Iran dan bekerja sama secara intelijen dengannya.

Setelah tersebarnya foto dan video yang menunjukkan kondisi Mousawi, Kementerian Dalam Negeri rezim Al Khalifa mengeluarkan pernyataan yang membantah keabsahan dokumen-dokumen tersebut dan menyatakan bahwa gambar-gambar itu disebarkan untuk menghasut opini publik. Namun, kementerian tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab kematian pemuda itu di rumah tahanan aparat intelijen nasional rezim Al Khalifa, dan juga tidak memublikasikan laporan kedokteran forensik.

Sebaliknya, organisasi al-Wefaq menyatakan bahwa gambar-gambar yang tersebar menunjukkan tubuh yang dipenuhi memar, bekas pemukulan, dan kemungkinan tanda-tanda sengatan listrik. Organisasi itu menyebut hal-hal tersebut sebagai bukti material atas kejahatan penyiksaan. Al-Wefaq juga menggambarkan aparat keamanan rezim Al Khalifa sebagai pihak yang memiliki rekam jejak panjang dan berat dalam kasus korban penyiksaan.

Pada 13 April bulan ini, organisasi Human Rights Watch dan Bahrain Institute for Rights and Democracy juga mengumumkan bahwa gambar-gambar tersebut telah mereka serahkan kepada seorang pakar medis dari Physicians for Human Rights. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bukti-bukti yang ada sesuai dengan pukulan berulang menggunakan alat keras dalam rentang waktu tertentu, serta kemungkinan penggunaan tangan dan alat secara bersamaan, dalam lingkungan yang sepenuhnya terkendali dan kemungkinan disertai pembatasan gerak.

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB juga dalam sebuah pernyataan menyerukan penyelidikan atas kasus Mousawi.

Kemungkinan Vonis Berat dan Eksekusi Politik

Dalam konteks ini, Ibrahim al-Aradi, Direktur Biro Politik Koalisi 14 Februari Bahrain, dalam wawancara dengan surat kabar al-Akhbar menyatakan bahwa sejak dimulainya perang terhadap Iran hingga 18 April, sekitar 312 perempuan dan laki-laki Bahrain telah ditangkap. Mereka mungkin akan menghadapi persidangan yang bahkan dapat berujung pada hukuman mati.

Ia menambahkan bahwa kejaksaan rezim Al Khalifa dalam salah satu sidang pengadilan telah menuntut hukuman mati bagi sekelompok tahanan yang dituduh bekerja sama dengan musuh. Tuduhan terhadap orang-orang ini adalah merekam kawasan-kawasan yang menjadi sasaran rudal Iran, yaitu wilayah milik Armada Kelima Amerika di kawasan al-Juffair. Tindakan itu oleh otoritas dianggap sebagai kejahatan dan pengkhianatan besar.

Di antara orang-orang tersebut, Human Rights Watch mencatat kondisi seorang tahanan bernama Badour Abdulhamid. Kejaksaan menuduhnya melakukan pengkhianatan, dan setelah ia dicegah menghubungi keluarganya selama lima hari, perlakuan tersebut dinilai sebagai bentuk penghilangan paksa.

Penangkapan Perempuan, Tunanetra, dan Aktivis Sosial

Al-Aradi juga mengatakan bahwa otoritas Bahrain memperkenalkan sebuah kelompok beranggotakan lima orang yang mencakup seorang perempuan dan seorang pemuda tunanetra bernama Jaafar Ma’touq. Pemuda ini sebelumnya mengecam pembunuhan Ayatullah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran.

Menurut al-Aradi, otoritas rezim Al Khalifa telah menyebarkan gambar orang-orang tersebut dan meluncurkan kampanye media terhadap mereka untuk merusak citra mereka.

Hingga 9 April, penangkapan juga mencakup Zahra al-Hamad setelah rumahnya di kawasan al-Sanabis diserbu, serta Muhammad Jawad, seorang musisi dan aktivis lingkungan hidup, karena memublikasikan sebuah karya bernuansa nasional yang di dalamnya ia meminta Donald Trump menghentikan perang.

Selain itu, seorang pemain tim nasional basket Bahrain, pembaca pujian keagamaan Hasan Nooroz, dan seorang pemuda bernama Abdullah al-Alawi juga ditangkap setelah menyebarkan video yang menolak keterlibatan Bahrain dalam perang.

Aparat intelijen rezim Al Khalifa juga memanggil puluhan warga Bahrain hanya karena mereka ikut dalam prosesi pemakaman Muhammad Mousawi.

Dengan merujuk pada apa yang ia sebut sebagai informasi khusus, al-Aradi memperingatkan bahwa otoritas rezim Al Khalifa mungkin pada 28 April akan melakukan “pembantaian yudisial” melalui vonis-vonis politik dan militer yang berat. Ia menyebut vonis-vonis mati yang sebelumnya telah dikeluarkan sebagai tanda tingginya tingkat kebingungan pemerintahan-pemerintahan Teluk. Menurutnya, Bahrain adalah yang paling takut di antara mereka, sebagaimana tampak dari putusan-putusan pengadilan negara itu dan sifatnya yang jelas-jelas politis.

Menurutnya, langkah-langkah ini merupakan upaya untuk melarikan diri dari bahaya yang mengancam rezim Al Khalifa, terutama setelah rezim ini kehilangan payung dukungan Amerika yang disebut sebagai perlindungan, sementara rakyat melihatnya sebagai bentuk ketergantungan asing.

Berlanjutnya Penggerebekan dan Pemanggilan Massal

Di sisi lain, Jaafar Yahya, juru bicara Komite Urusan Tawanan di Bahrain, mengatakan kepada surat kabar al-Akhbar bahwa jumlah tahanan yang terdokumentasi hingga akhir Maret telah mencapai 204 orang. Namun, kemungkinan jumlah sebenarnya melebihi 300 orang, sebab penggerebekan dan penangkapan di desa-desa dan kota-kota terus berlangsung, dan setiap hari tercatat ratusan pemanggilan yang sulit dihitung.

Komite ini menggambarkan penangkapan-penangkapan tersebut sebagai tindakan yang sepenuhnya sewenang-wenang. Mereka menyatakan bahwa langkah-langkah itu menargetkan warga yang hanya menggunakan hak alami dan moral mereka untuk menolak perang, agresi, serta mendukung cita-cita dan kesucian umat mereka.

Meskipun organisasi-organisasi HAM, termasuk Human Rights Watch, telah menyampaikan kekhawatiran dan menyerukan agar perang tidak dijadikan alasan untuk membenarkan penindasan serta pelanggaran hak-hak warga Bahrain, al-Aradi memperingatkan bahaya yang mengancam nyawa para tahanan. Ia mengatakan bahwa otoritas Bahrain tidak peduli terhadap nasib mereka.

Dalam satu poin penting, ia mengungkapkan bahwa akibat dampak perang, otoritas Bahrain secara rahasia pada 23 Maret membebaskan 362 tahanan warga negara-negara Teluk dan negara-negara Asia yang memiliki vonis jangka panjang melalui amnesti kerajaan, lalu mengusir mereka dari Bahrain. Sementara itu, masih terdapat 356 warga Bahrain yang dipenjara karena alasan politik sejak 2011, dan sejak 1 Maret 2026 juga telah ditangkap 202 tahanan keyakinan baru.

Kekhawatiran HAM terhadap Nasib Para Tahanan

Seorang pemuda Bahrain yang tinggal di luar negeri juga mengatakan kepada surat kabar al-Akhbar bahwa rezim Al Khalifa menjalankan kebijakan intimidasi kolektif terhadap warga, sebagaimana yang pernah mereka coba terapkan saat Revolusi Februari 2011. Rezim ini mengkriminalisasi warga yang memiliki hak atas tanah airnya demi memuaskan Israel dan pendukung Amerikanya. Pembunuhan Mousawi juga berada dalam kerangka yang sama.

Meski demikian, rakyat Bahrain tetap berpegang pada hak mereka untuk menuntut penutupan pangkalan-pangkalan Amerika di negara mereka, pembatalan kesepakatan normalisasi dengan Israel, dan penolakan keterlibatan dalam proyek-proyek yang melawan umat Islam.

Tuntutan-tuntutan ini secara berkala disampaikan melalui pawai dan aksi massa. Surat kabar al-Ahrar, menurut pemuda Bahrain tersebut, juga memikul tugas untuk mencatat narasi para syuhada dan tahanan, serta mencerminkan pandangan, persoalan, dan tuntutan rakyat.