Teoretikus Amerika: Kita Telah Kalah dalam Perang Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — John Mearsheimer, profesor ilmu politik ternama dan teoretikus Amerika, dalam sebuah pernyataan mengatakan, “Kami tidak mencapai satu pun dari tujuan kami, dan Selat Hormuz juga berada dalam kendali Iran.”

Ia menambahkan, “Anda harus mengingat bahwa kami, Amerika, memasuki perang ini dengan empat tuntutan besar: mereka harus sepenuhnya melepaskan kemampuan pengayaan uranium; mereka harus berhenti mendukung Houthi, Hamas, dan Hizbullah; mereka harus menyingkirkan rudal-rudal mereka; dan yang paling penting, seharusnya terjadi perubahan rezim. Itulah tuntutan-tuntutan kami. Menurut saya, yang paling penting adalah perubahan rezim, karena menurut narasi mereka, jika hal itu terjadi, tuntutan-tuntutan lainnya juga akan ikut tercapai. Namun, dalam keempat hal ini, kami telah gagal.”

Mearsheimer menegaskan, “Perhatian Anda tidak boleh teralihkan dari persoalan ini: kami tidak mampu mewujudkan satu pun dari tujuan-tujuan tersebut.”

Dengan menyinggung kekuatan dan kemampuan militer Iran, ia menambahkan, “Pelajaran yang harus diambil Iran dari perang ini adalah bahwa Iran harus membuat banyak rudal dan menyembunyikannya di kota-kota rudal.”