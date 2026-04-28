Rival baru untuk Netanyahu muncul; tantangan kompleks dalam pemilu mendatang

Menurut laporan agensi berita Mehr yang mengutip Al Jazeera, hasil jajak pendapat baru di wilayah pendudukan setelah deklarasi pembentukan koalisi baru di rezim Zionis oleh partai-partai Naftali Bennett dan mantan Perdana Menteri Yair Lapid menunjukkan bahwa koalisi baru bernama "Bersama" ini telah unggul atas partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu.

Berdasarkan laporan tersebut, Netanyahu menghadapi persamaan pemilu yang kompleks. Kubu mereka tidak akan memiliki mayoritas suara dalam pemilu mendatang.

Deklarasi koalisi baru oleh Bennett dan Lapid untuk berpartisipasi dalam pemilu mendatang di wilayah pendudukan dan menciptakan opsi politik alternatif untuk bersaing dengan Netanyahu dan mencabutnya dari kekuasaan telah dilakukan.