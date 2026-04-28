Cina: Alasan penutupan Selat Hormuz adalah operasi ilegal Washington dan Tel Aviv

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Al Jazeera, perwakilan Tiongkok di PBB secara tegas menyatakan dalam sebuah pidato: Penutupan Selat Hormuz disebabkan oleh operasi militer ilegal Washington dan Tel Aviv.

Perwakilan Beijing ini kemudian menambahkan: Solusi untuk masalah Selat Hormuz adalah mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan berkelanjutan secepatnya. Penyelesaian masalah Selat Hormuz harus mencakup tercapainya gencatan senjata yang menyeluruh dan permanen dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, sebelumnya juga menyatakan tanpa mengecam ketegangan yang diciptakan oleh AS dan rezim Zionis di kawasan yang menyebabkan ketidakamanan di Selat Hormuz: Gangguan navigasi melalui Selat Hormuz telah mempengaruhi keamanan energi dan perdagangan global. Lebih dari 20.000 pelaut berada di laut tanpa arah. Sekarang adalah waktu untuk menahan diri, berdialog, dan menyelesaikan masalah secara damai sesuai dengan Piagam PBB.