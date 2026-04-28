Perang terhadap Iran Menghadapkan Pasokan Bahan Baku Petrokimia di Jepang pada Tantangan

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Ryanoosti, asosiasi perusahaan industri makanan dan ritel Jepang mengumumkan bahwa sebagai akibat dari perang terhadap Iran, sekitar 44 persen perusahaan Jepang menghadapi masalah dalam penyediaan nafta, bahan baku petrokimia, dan bahan baku produksi plastik.

Pemerintah Jepang telah mengumumkan bahwa negara tersebut hanya memiliki cadangan nafta yang cukup untuk empat bulan saja.

Agresi Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap wilayah Iran menyebabkan gangguan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Hal ini telah menyebabkan gangguan dalam rantai pasok banyak barang di seluruh dunia, termasuk produk petrokimia, pupuk kimia, energi, dan bahan bakar.