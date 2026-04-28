Komandan Zionis: Kami tidak memiliki peralatan untuk menghadapi drone Hezbollah

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Radio Angkatan Bersenjata Zionis, selama sebuah pertemuan militer, komandan Brigade 282 dari angkatan bersenjata rezim ini mengakui, kita harus memikirkan ancaman yang muncul dari drone Hezbollah.

Menurut laporan ini, para komandan unit angkatan bersenjata rezim Zionis sangat mengkritik kurangnya peralatan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman yang menantang ini dan berkata: Tidak banyak yang bisa dilakukan terhadap drone Hezbollah.

Para komandan ini mengakui bahwa mereka memasuki perang Lebanon tanpa peralatan yang cukup dan diperlukan. Ini terjadi meskipun sebelumnya kita telah melihat penggunaan drone yang luas dalam perang Rusia dan Ukraina, dan ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah ini.

Tamir Idan, komandan angkatan udara rezim Zionis, sebelumnya telah ditegur karena kegagalan militer Zionis dalam menghadapi tantangan drone Hezbollah.