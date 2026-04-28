Pejabat Zionis: Kami menghadapi kejutan besar dalam konflik Lebanon

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip saluran 15 televisi rezim Zionis, seorang pejabat militer Zionis melaporkan: "Hanya dalam 24 jam, 10 drone ditembakkan ke arah pasukan kami di Lebanon selatan. Ini adalah kejutan besar."

Dalam laporan tersebut disebutkan, setiap minggu puluhan drone diterbangkan menuju militer Zionis yang ditempatkan di Lebanon. Lingkaran keamanan dalam rezim Zionis sedang mencari solusi untuk menghadapi serangan drone ini.

Pejabat militer tersebut menambahkan, drone bunuh diri bertindak sebagai kejutan besar di medan perang. Kami tidak cukup siap untuk menghadapi ancaman ini.

Sebelumnya, saluran 12 televisi rezim Zionis melaporkan dengan mengutip sumber keamanan, bahwa Hezbollah menggunakan drone yang dilengkapi dengan serat optik.

Dalam laporan tersebut disebutkan, hal ini telah membuat kekhawatiran militer rezim Zionis.