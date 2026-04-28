Al-Wefaq: Penindasan politik di Bahrain semakin parah

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Al Mayadeen, Al-Wefaq Bahrain menyatakan bahwa tindakan pejabat negara tersebut terhadap 69 warga Bahrain dengan tuduhan mendukung Iran dianggap kejam dan tidak manusiawi.

Al-Wefaq menekankan bahwa pencabutan kewarganegaraan dan kewarganegaraan orang-orang ini sama dengan eksekusi moral dan sipil mereka serta penghapusan lengkap dari dokumen identitas. Tindakan-tindakan ini menyebabkan meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain.

Al-Wefaq menambahkan, Bahrain telah menyaksikan meningkatnya krisis politik selama lebih dari satu dekade. Pejabat negara tersebut harus menghentikan serangan terhadap hak-hak warga negara dengan berbagai alasan. Tindakan lebih lanjut dalam hal ini pada akhirnya akan menyebabkan keruntuhan sosial dan hilangnya kedamaian domestik.

Al-Wefaq menyatakan bahwa Bahrain membutuhkan sistem politik demokratis berdasarkan penghormatan terhadap kebebasan politik dan keadilan.