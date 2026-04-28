AS: Kita lemah terhadap rudal canggih dan senjata hipersonik

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip RT, Mark Berkovitz, Wakil Menteri Pertahanan AS, selama pertemuan Komite Angkatan Bersenjata di Senat AS dalam beberapa hari terakhir, mengakui bahwa pasukan AS saat ini tidak memiliki peralatan yang diperlukan untuk menghadapi senjata hipersonik dan rudal berpemandu canggih.

Ia menambahkan: "Saat ini kita memiliki sistem pertahanan darat satu lapis yang sangat terbatas yang dirancang untuk menghadapi serangan kecil dari Korea Utara."

Berkovitz menyatakan: "Kemampuan kita dalam menghadapi serangan rudal balistik sangat terbatas."

Pengakuan terbuka dan eksplisit ini dari pejabat tinggi di Departemen Pertahanan AS terjadi saat negara tersebut menghadapi kekurangan cadangan senjata yang parah setelah perang dengan Iran.

Laporan yang diterbitkan menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menggunakan hampir setengah dari cadangan rudal Patriot mereka dalam minggu-minggu pertama konflik dengan Iran.

Berkovitz juga menekankan dalam pertemuan tersebut: "Ancaman utama pada tingkat ini bagi kita adalah negara Tiongkok."

Laporan intelijen menunjukkan bahwa Tiongkok dan Rusia memiliki cadangan senjata hipersonik yang besar.