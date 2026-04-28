Menurut laporan agensi berita Abna, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, dalam wawancara dengan Fox News mengatakan: "Iran, terlepas dari konflik berkelanjutan dengan AS, masih memegang setengah dari gudang rudal pra-perangnya."

Sementara pada awal perang, AS melihat dirinya berada dalam posisi yang dapat menjatuhkan Republik Islam dalam waktu kurang dari tiga hari, Rubio mengungkapkan kelemahan strategis Washington di hadapan Teheran dan meminta komunitas internasional untuk membantu negara ini mengeluarkan Selat Hormuz dari kontrol Iran.

Pejabat AS ini juga mengacu pada tidak patahnya tekad Republik Islam untuk mempertahankan hak-hak nuklir dan hak-hak nasional lainnya orang Iran, dan menilai hal ini sebagai akibat dari ideologi yang menguasai sistem Iran.

Pernyataan Rubio tentang kemampuan rudal Iran terjadi ketika, sebelum dimulainya perang yang dipaksakan oleh AS dan rezim Zionis, pejabat pertahanan tinggi negara kami mengumumkan bahwa mereka memiliki rudal dan senjata yang cukup untuk setidaknya 6 bulan perang total.

Berbeda dengan klaim pejabat AS, fasilitas bawah tanah produksi rudal dan senjata lainnya di Iran selama perang tidak mengalami kerusakan serius, terus berproduksi, dan sebagian besar senjata yang digunakan sejauh ini telah diganti.