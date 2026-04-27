Para Komandan Tentara: Netanyahu Ingin Mengorbankan Orang Lain

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Al Jazeera, surat kabar Zionis Israel Hayom, berdasarkan pernyataan pejabat militer rezim tersebut, melaporkan bahwa pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Sabtu lalu yang memerintahkan tentara untuk memberikan respons tegas terhadap Hezbollah di Lebanon, adalah demonstrasi kekuatan untuk mengurangi tekanan domestik dan upaya untuk mengalihkan tanggung jawab atas ketidakmampuan mencapai hasil yang diinginkan ke bahu tentara.

Para pejabat militer tingkat tinggi menjelaskan bahwa pernyataan Netanyahu adalah upaya menyesatkan untuk mengurangi tekanan publik dan tidak ada perubahan nyata dalam pedoman tentara.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa pernyataan Netanyahu tidak kebetulan, melainkan bertujuan untuk menyalahkan tentara atas kegagalan mencapai hasil yang diinginkan. Mereka menekankan bahwa proses ini dilakukan dengan tepat sesuai dengan pedoman politik dan rencana yang ditetapkan oleh Donald Trump, Presiden AS, terkait deklarasi gencatan senjata di Lebanon.

Menurut surat kabar tersebut, ini bukan pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir terjadi perbedaan pendapat antara tentara dan tingkat politik mengenai operasi militer di Lebanon. Awal bulan ini, seorang perwira tinggi mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers bahwa operasi di Lebanon tidak bertujuan untuk melucuti senjata Hezbollah dan Tel Aviv tidak akan mencapai tujuan tersebut.

Menurut Israel Hayom, perbedaan ini hanyalah bagian dari perasaan yang meningkat di dalam tentara dan lembaga keamanan yang percaya bahwa Netanyahu mencari "kambing hitam" untuk menyalahkan hasil perang yang mengecewakan di Lebanon dan Iran kepada orang lain.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Netanyahu mungkin akan menyalahkan Mossad atas perang di Iran dan mengenai perang di Lebanon, ia mungkin akan mencoba menunjukkan tentara Israel bertanggung jawab dalam hal ini.

Israel Hayom menambahkan bahwa seiring dengan memanasnya gesekan antara tingkat politik dan militer, situasi di medan pertempuran menjadi semakin kompleks. Tentara saat ini menguasai beberapa wilayah di selatan Lebanon, tetapi keterbatasan gerakannya mengganggu kemampuannya untuk memberikan perlindungan penuh bagi kota-kota utara dan pasukan yang beroperasi di lapangan.