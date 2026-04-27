14 syahid dan 37 terluka dalam serangan Israel ke Lebanon selatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan bahwa dalam serangan udara Israel ke Lebanon selatan pada Ahad, 14 orang gugur syahid, padahal gencatan senjata antara Israel dan Lebanon baru-baru ini telah diperpanjang.

Dalam pernyataan kementerian tersebut disebutkan bahwa serangan Israel ke Lebanon selatan pada Ahad mengakibatkan 14 orang gugur syahid, termasuk dua anak-anak dan dua perempuan, serta melukai 37 orang lainnya, yang di antaranya terdapat tiga perempuan.

Sebelumnya, militer Israel pada Ahad telah memperingatkan penduduk di tujuh desa Lebanon di utara Sungai Litani agar segera mengevakuasi wilayah-wilayah tersebut sebagai persiapan untuk melakukan serangan.

Militer Israel dalam sebuah pernyataan di jejaring sosial X menyatakan: “Peringatan mendesak kepada warga Lebanon yang berada di kota-kota Mifdoun, Shoukin, Yahmar, Arnoun, Zoutar al-Sharqiyah, Zoutar al-Gharbiyah, dan Kfar Tebnit ... mereka harus segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan menjauh setidaknya seribu meter dari area yang ditentukan.”