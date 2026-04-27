Duta Besar Rusia: Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran adalah tindakan memalukan dan telah merusak kredibilitas Badan Energi Atom Internasional

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Perwakilan khusus Rusia untuk urusan yang berkaitan dengan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir menggambarkan operasi bersama Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran sebagai “tindakan terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya”, serta memperingatkan dampak luasnya terhadap tatanan internasional.

Andrei Belousov, dalam wawancara dengan media pemerintah Rusia, menegaskan: “Suatu operasi militer yang dilakukan oleh sebuah kekuatan nuklir, bersama dan demi kepentingan rezim yang secara terang-terangan mengabaikan Perjanjian Non-Proliferasi, serta tanpa izin Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan sendirinya merupakan tindakan yang sangat terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya.”

Ia menegaskan bahwa isu ini akan dibahas dalam sidang Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) di New York.

Pejabat Rusia itu memperingatkan bahwa tindakan semacam ini akan membawa “konsekuensi jangka panjang bagi kerja sama dalam kerangka NPT dan juga bagi hubungan internasional secara umum”, serta dapat menantang secara serius fondasi hukum dan keamanan yang ada saat ini.

Belousov juga menyebut serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai pukulan berat terhadap kredibilitas Badan Energi Atom Internasional dan mengatakan:

“Pengeboman fasilitas nuklir Iran telah menimbulkan kerusakan serius terhadap kredibilitas IAEA dan sistem pengamanannya; sistem yang merupakan salah satu pilar utama struktur perjanjian yang bertumpu pada NPT.”

Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan rezim Zionis, melalui tindakan ini, telah melanggar “hak Iran yang tidak dapat dicabut untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai”, dan menambahkan: “Tiga hal ini saja sudah cukup untuk memahami besarnya dimensi dari apa yang telah dilakukan Amerika dan Israel.”

Ia menyatakan harapannya agar komunitas internasional dalam sidang mendatang “memberikan penilaian yang layak terhadap tindakan agresif dan sepenuhnya ceroboh dari duet Amerika-Israel ini.”