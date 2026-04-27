Peningkatan tajam kejahatan di kalangan pemuda Zionis

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, surat kabar berbahasa Ibrani Yediot Aharonot melaporkan bahwa data yang diterbitkan oleh polisi rezim Zionis menunjukkan peningkatan nyata keterlibatan pemuda dan remaja Zionis dalam kasus-kasus berbahaya.

Dalam laporan tersebut disebutkan, pembunuhan yang disengaja maupun tidak disengaja juga termasuk dalam kasus-kasus ini.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa peningkatan kejahatan berbahaya seperti pembunuhan dan kekerasan seksual di kalangan pemuda Zionis telah menjadi hal yang mengkhawatirkan. Tren ini terjadi di bawah bayang-bayang penyebaran pemikiran ekstremis di masyarakat Zionis.

Sebelumnya, surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz juga telah melaporkan bahwa peningkatan bunuh diri di antara tentara Zionis selama bulan terakhir telah menjadi hal yang mengkhawatirkan.

Media-media Zionis juga melaporkan bahwa setidaknya delapan tentara, bersama dengan tiga personel cadangan, telah melakukan bunuh diri pada bulan ini.