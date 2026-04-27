The Independent: Sebuah kekalahan historis terulang kali bagi Trump di Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita Abna, koran The Independent melaporkan bahwa Inggris selama Pertempuran Gallipoli dalam Perang Dunia I percaya bahwa mereka dapat dengan mudah melewati Selat Dardanelles dan memaksa Ottoman untuk menyerah.

Laporan tersebut berlanjut dengan menyatakan bahwa ranjau laut, artileri pesisir, dan karakteristik geografis selat tersebut menyebabkan kekalahan armada Inggris.

Berdasarkan laporan ini, Selat Hormuz pada tahun 2026 juga berfungsi sebagai perangkap Gallipoli bagi Trump, di mana teknologi modern tetap tidak berdaya dan lemah di hadapan posisi geografis dan ranjau cerdas.

Sebelumnya, Richard Haass, mantan ketua Dewan Hubungan Luar Negeri AS, menulis dalam sebuah pesan di media sosial X: Iran telah membuktikan bahwa ia jauh lebih efisien dan tangguh daripada yang dibayangkan Trump.

Mantan ketua Dewan Hubungan Luar Negeri AS menambahkan dalam hal ini: Hampir semua asumsinya (Trump) terbukti salah.

Richard Haass kemudian melanjutkan: Argumen Presiden bahwa perang lain telah berlangsung selama bertahun-tahun dan karena itu kita tidak berada di bawah tekanan waktu di Iran, mengabaikan fakta bahwa penutupan Selat Hormuz menempatkan ekonomi Amerika Serikat dan dunia dalam posisi yang tak terbela.