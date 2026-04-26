Israel Hayom: Tel Aviv menerima gencatan senjata karena ketidakmampuan menghadapi Hezbollah

Menurut laporan agensi berita Abna, surat kabar Zionis Israel Hayom mengakui bahwa pemikiran bahwa, mengingat menurunnya kapasitas militer rezim Zionis untuk mengelola perang berkepanjangan, penghapusan Hezbollah melalui kekuatan militer dalam kondisi saat ini tidak realistis, semakin menguat.

Dalam laporan tersebut, dengan mengutip seorang pejabat Zionis, dinyatakan bahwa secara praktis tidak ada sarana militer yang mampu menghentikan sepenuhnya serangan rudal Hezbollah, dan Tel Aviv hanya dapat melemahkannya.

Berdasarkan laporan ini, kalangan militer rezim Zionis menghadapi tantangan yang meningkat terkait kelelahan operasional disertai dengan ketergantungan yang kuat pada pasukan cadangan di berbagai front. Operasi menyeluruh terhadap Hezbollah memerlukan peningkatan pasukan yang luas, yang dalam kondisi saat ini dianggap mustahil.

Menurut pengakuan pejabat rezim Zionis, fakta ini menunjukkan bahwa gencatan senjata bukan hanya kebutuhan politik, tetapi juga kebutuhan operasional untuk mengurangi tekanan pada pasukan pendudukan dan memprioritaskan kembali tujuannya setelah berbulan-bulan perang berkelanjutan di berbagai front. Rezim Zionis pada dasarnya telah beralih dari strategi kemenangan militer ke perang berkepanjangan jangka panjang, dan tujuan penghapusan Hezbollah telah dikesampingkan.

Israel Hayom menambahkan bahwa pejabat militer mengakui bahwa Hezbollah tidak kalah secara militer. Perang ini, karena penyebaran gambar dan laporan kehancuran di Lebanon selatan, telah membawa biaya politik dan diplomatik yang meningkat bagi rezim Zionis, terutama di Eropa dan Amerika Serikat.