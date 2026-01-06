Tentara Somalia menewaskan 29 anggota kelompok teroris Al-Shabaab

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Kementerian Pertahanan Somalia mengumumkan bahwa angkatan bersenjata negara tersebut, dengan dukungan dan kerja sama mitra internasional, berhasil menewaskan 29 anggota kelompok teroris Al-Shabaab di negara bagian Shabelle Tengah.

Dalam pernyataan Kementerian Pertahanan disebutkan bahwa selain tewasnya para anggota kelompok tersebut, kendaraan dan senjata yang telah disiapkan untuk melakukan “serangan teroris” terhadap warga sipil juga berhasil dihancurkan dalam operasi udara yang dilakukan pada malam hari di wilayah Shabelle Tengah.

Kementerian Pertahanan Somalia juga menyampaikan apresiasi kepada “mitra internasional” atas dukungan berkelanjutan mereka dalam bentuk kerja sama keamanan, pertukaran informasi intelijen, dan peningkatan kapasitas operasional dalam memerangi terorisme, meskipun tidak menyebutkan nama para mitra tersebut.

Kelompok Al-Shabaab sejak tahun 2007 (1386 H.S.) memulai pemberontakan bersenjata dan berupaya merebut kekuasaan di Somalia dengan mengusung tafsir ekstrem mereka terhadap syariat Islam.