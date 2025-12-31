Sabuk pembatas Israel terhadap Turki melalui kesepakatan trilateral di Mediterania / Hari-hari sulit ekonomi bagi Turki akan segera tiba

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Dalam kondisi ketika kebijakan agresif Israel telah berubah menjadi tindakan militer, tidak ada lagi negara yang dapat merasa aman; terlebih kini ketika impian “tanah yang dijanjikan” secara praktis telah berubah menjadi kebijakan operasional. Turki pun telah menaikkan tingkat peringatan dan kesiapsiagaannya ke level tertinggi. Negara yang memiliki salah satu angkatan bersenjata dan industri pertahanan terbesar di dunia ini kini secara serius meninjau ulang strategi keamanannya untuk menghadapi ancaman ekspansionis Israel, dan tren ini akan semakin terlihat di masa mendatang. Menariknya, 96 persen rakyat Turki memandang Israel sebagai ancaman serius dan marah terhadap kebijakannya.

Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan antara rezim Zionis dan Turki meningkat tajam. Di satu sisi, perselisihan terkait pengelolaan masa depan Gaza dan penolakan Tel Aviv terhadap kehadiran Ankara telah memperburuk hubungan kedua pihak. Menurut para analis, situasi ini mendorong “Israel” secara aktif memprovokasi Yunani dan Siprus melawan Turki. Di sisi lain, rezim Zionis bersama Yunani dan Siprus dengan menandatangani “rencana aksi” militer bersama untuk tahun 2026, telah mengambil langkah baru dalam memperkuat kerja sama pertahanan dan koordinasi strategis di Mediterania Timur. Seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan Turki, Ankara secara resmi mengumumkan bahwa seluruh lembaga keamanannya menganggap Israel sebagai ancaman utama.

Dalam konteks ini, kami berbincang dengan Ali Heydari, pakar isu-isu Turki:

ABNA: Mohon jelaskan terlebih dahulu mengenai kesepakatan trilateral antara Siprus, Yunani, dan Israel yang menimbulkan kekhawatiran pemerintah Turki, serta pesan dari rencana aksi bersama ini kepada pihak Turki.

Dalam konteks Mediterania Timur dan kesepakatan yang ditandatangani di Tel Aviv antara Yunani, Republik Siprus, dan rezim Zionis, kesepakatan ini dibuat untuk membatasi Turki di wilayah maritim, dan tidak akan mengizinkan Turki berkembang di kawasan laut tersebut.

Wilayah Mediterania, dari sisi geografis, politik, ekonomi, dan pariwisata, sangat penting bagi negara-negara tetangga bahkan kekuatan internasional, serta memiliki sumber energi yang sangat besar bagi negara-negara di kawasan ini. Secara geografis, wilayah ini merupakan titik simpul dan persimpangan yang menghubungkan benua Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Jika suatu negara menguasai wilayah ini secara politik dan militer, maka ia dapat memengaruhi negara-negara tetangga.

Karena itu, kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Rusia setidaknya selama lima dekade terakhir secara tradisional berupaya mempertahankan kehadiran berkelanjutan di kawasan ini. Rusia memiliki pangkalan angkatan laut militer di wilayah tersebut, meskipun jaraknya ribuan kilometer dari kawasan ini.

Turki juga berupaya keras untuk menguasai kawasan ini, karena melalui jalur tersebut Turki dapat mendekat ke Afrika, memperluas pengaruhnya di Afrika melalui laut, mempermudah hubungan dengan Eropa, serta meningkatkan kekuatan regional dan posisi tawar di antara negara-negara lain.

Oleh karena itu, Israel berusaha membatasi Turki dalam persaingan regional. Jika kita melihat peta, akan tampak gambaran berbentuk bulan sabit di mana Israel berupaya mengepung wilayah timur Turki dari timur laut hingga tenggara. Di bagian atas terdapat Yunani dan Siprus, kemudian wilayah pendudukan, dan di tenggara terdapat Suriah. Melalui cara ini, Israel berupaya menciptakan sabuk pembatas terhadap Turki dan menghalangi keterhubungan wilayah barat Turki dengan Afrika dan Eropa serta pemanfaatan sumber daya besar Mediterania.

Secara strategis, peta ini akan tetap menjadi tantangan bagi Turki, baik Netanyahu tetap berkuasa maupun digantikan oleh perdana menteri lain. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Barat juga ingin membatasi Turki di Mediterania. Karena itu, dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang kita akan menyaksikan bertambahnya negara-negara yang bergabung dalam perjanjian trilateral ini; bahkan Prancis mungkin akan bergabung, dan tren ini kemungkinan akan berlanjut.

ABNA: Dengan perkembangan ini dan pernyataan resmi Turki bahwa seluruh lembaga keamanannya memandang Israel sebagai ancaman utama, apakah ada kemungkinan perang atau konflik militer dalam waktu dekat antara Israel dan Ankara?

Baik Turki maupun Israel tidak menginginkan perang dalam kondisi saat ini. Mengingat situasi internal, politik, dan ekonomi Turki, pemerintah tidak menghendaki konflik atau perang dengan Israel karena biaya besar yang harus ditanggung akibat perang tersebut.

Saat ini, sekitar setengah kekuatan politik Turki yang berada di kubu oposisi mengkritik pendekatan diplomasi Erdogan di kawasan, dengan menyatakan bahwa tidak perlu terlibat konflik dengan Israel demi Palestina atau Suriah, karena konflik semacam itu dinilai merugikan Turki.

Saya tidak memperkirakan pada periode sekarang Erdogan dan partai yang berkuasa akan mengambil tindakan terhadap Israel, karena hal tersebut dapat memengaruhi masa depan partai dan berpotensi mengeluarkannya dari lingkaran kekuasaan.

Israel juga, mengingat keterlibatannya dengan Lebanon serta ketidakstabilan situasi di Gaza dan Suriah, tidak mencari konflik dan perang baru, dan tampaknya tidak akan memasuki konflik militer dengan Turki. Namun, kondisi saat ini dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersifat membatasi bagi Turki, dan tekanan regional terhadap negara ini akan terus berlanjut.