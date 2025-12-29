Kemarahan Riyadh Atas Tindakan Tel Aviv; "Netanyahu Gila"

Menurut laporan kantor berita ABNA, seorang sumber di lingkungan istana kerajaan Saudi dalam wawancara dengan Saluran 12 televisi rezim Zionis menegaskan bahwa tindakan rezim tersebut yang mengakui Somaliland telah memicu kemarahan Riyadh.

Sumber tersebut menambahkan bahwa selain itu, proses normalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv kini menjadi semakin sulit. Pengakuan terhadap Somaliland telah menjauhkan jalur normalisasi hubungan dan meningkatkan isolasi rezim Zionis di kawasan tersebut.

Ia menyatakan: "Ambisi Netanyahu untuk masa jabatan perdana menteri berikutnya memicu peningkatan ketegangan regional. Ia menciptakan ketegangan di dalam Israel dan di seluruh kawasan."

Sumber itu menjelaskan: "Menargetkan keamanan nasional Mesir — yang memiliki perbatasan laut di Laut Merah dan dekat Selat Bab al-Mandeb dengan Arab Saudi — serta menentang semua negara Arab dan Islam yang tidak mengakui Somaliland, termasuk negara-negara yang telah menandatangani perjanjian normalisasi seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, merupakan ancaman nyata. Kebijakan Tel Aviv menargetkan stabilitas Somalia. Netanyahu, seperti biasa, telah melanggar hukum internasional. Bagaimana perasaannya jika Arab Saudi mendukung gerakan pembebasan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta gerakan pembebasan di Lebanon Selatan? Apakah ia akan menganggap tindakan ini sebagai deklarasi perang? Setelah tindakan-tindakan ini, apakah ia masih akan berbicara tentang normalisasi? Sungguh gila."