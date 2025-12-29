Mesir Tegaskan "Garis Merah" Terkait Isu Palestina

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Russia Al-Yaum, Badr Abdelatty, Menteri Luar Negeri Mesir, menekankan bahwa terdapat komunikasi dan kerja sama antara Mesir, gerakan Hamas, dan faksi-faksi Palestina lainnya untuk mempersiapkan transisi menuju tahap kedua gencatan senjata di Gaza.

Ia menambahkan bahwa pemindahan paksa warga Palestina tetap menjadi garis merah yang telah ditetapkan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Negara ini tidak akan pernah berpartisipasi dalam ketidakadilan apa pun terhadap rakyat Palestina. Mesir menentang setiap bentuk pengungsian paksa maupun sukarela warga Palestina.

Abdelatty menyatakan: "Israel juga mengetahui dengan baik prinsip-prinsip Mesir terkait masalah Palestina. Mengenai penyeberangan Rafah, Kairo menegaskan bahwa pintu perbatasan tersebut harus dibuka dari kedua sisi, bukan hanya dari satu sisi saja."