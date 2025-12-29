Analis Lebanon: Kekuatan Militer dan Rudal Iran Telah Meningkat

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah, Mohammad Hazimeh, analis Lebanon, menekankan bahwa perkembangan terakhir menunjukkan dengan jelas bahwa Republik Islam Iran telah menjadi kekuatan strategis yang berpengaruh di kawasan dan dunia. Pertempuran baru-baru ini yang dilancarkan dengan tujuan untuk menundukkan atau melemahkan Iran telah gagal.

Ia menambahkan: "Rezim Zionis saat ini dianggap sebagai rezim yang lemah yang berjuang untuk mempertahankan eksistensi dan keamanannya menghadapi kekuatan Iran yang terus meningkat. Republik Islam Iran telah membangun kembali kekuatan rudal dan militernya. Industri militer dan rudal balistik negara ini telah ditingkatkan, terutama rudal yang dapat menembus bungker bawah tanah."

Hazimeh menyatakan: "Iran dapat meluncurkan rudalnya dari berbagai posisi, dan hal ini menempatkan rezim Zionis dalam bahaya. Posisi internasional dan strategi pertahanan Iran telah diperkuat, dan perang baru-baru ini terhadap negara tersebut menunjukkan besarnya kekuatan geopolitik dan pengaruhnya terhadap keamanan regional. Setiap konflik di masa depan dengan Iran akan memakan biaya besar bagi pihak-pihak agresor."