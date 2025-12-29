Protes Besar-besaran di Mogadishu Melawan Tindakan Rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah Yaman, para demonstran meneriakkan slogan-slogan yang menegaskan bahwa Somalia adalah negara yang bersatu dan tidak dapat terbagi, dan setiap upaya untuk memaksakan realitas politik baru melalui pengakuan ilegal akan menghadapi perlawanan dari rakyat dan pemerintah.

Peserta aksi menyatakan bahwa tindakan terbaru rezim Zionis merupakan campur tangan nyata dalam urusan dalam negeri Somalia dan dilakukan dalam rangka melaksanakan rencana asing untuk mengguncang keamanan dan stabilitas di wilayah Tanduk Afrika dan Laut Merah.

Para demonstran juga mendesak Pemerintah Federal Somalia untuk mengambil posisi tegas terhadap tindakan ini dan mencegah setiap upaya pemisahan wilayah Somalia di arena politik, diplomatik, dan hukum.

Mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional dan lembaga regional untuk menghormati kedaulatan Somalia dan menolak setiap pengakuan sepihak yang bertentangan dengan hukum dan resolusi internasional.

Media Somalia melaporkan bahwa protes ini mencerminkan konsensus rakyat yang luas terhadap rencana separatis, dan opini publik Somalia menganggap kehadiran atau pengaruh rezim Zionis di negara itu sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan regional.

Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya sikap regional yang menentang setiap pelanggaran terhadap persatuan Somalia. Para ahli memperingatkan tentang konsekuensi berbahaya dari tindakan rezim Zionis di Tanduk Afrika; konsekuensi yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan serta keamanan navigasi internasional di Laut Merah dan Teluk Aden.