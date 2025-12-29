Zelensky: Ukraina Siap untuk Perdamaian

Menurut laporan kantor berita ABNA, Volodymyr Zelensky setelah bertemu dengan Donald Trump di Miami, menyampaikan apresiasi kepada Trump dan tim negosiasinya melalui pesan di akun X miliknya. Zelensky berkata: "Terima kasih kepada AS atas dukungannya terhadap Ukraina. Bersama-sama kita bisa melangkah menuju perdamaian."

Mengenai detail pertemuan, ia menambahkan: "Kami meninjau semua aspek perjanjian damai dan mencapai hasil yang signifikan. Kami sepakat bahwa jaminan keamanan adalah elemen kunci menuju perdamaian abadi. Tim kami akan bertemu awal minggu depan untuk memfinalisasi poin-poin yang dibahas. Selain itu, Presiden Trump akan menjamu para pemimpin Ukraina dan Eropa di Washington pada bulan Januari."

"Sepakat dalam 90 Persen Masalah" Dalam konferensi pers bersama Trump, Zelensky menyatakan bahwa 90 persen dari rencana damai 20 poin telah disepakati, dan terdapat kesepakatan 100 persen mengenai aspek militer dan jaminan keamanan. Terkait referendum, ia mengatakan: "Masyarakat kami harus memilih dan memberikan suara, karena tanah ini milik rakyat kami dan generasi mendatang."

Menanggapi pernyataan Trump bahwa "Rusia ingin Ukraina sukses," Zelensky mengatakan komentar itu mengejutkan namun menunjukkan adanya suasana positif untuk negosiasi dan pembangunan kembali Ukraina.