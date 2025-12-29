Macron: Paris Akan Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Pendukung Ukraina pada Januari

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip TASS, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa "Koalisi Relawan" (Coalition of the Willing) akan mengadakan pertemuan lanjutan di Paris pada awal bulan depan.

Macron menulis dalam pesan di media sosial X: "Pada awal Januari, kami akan mengumpulkan negara-negara anggota Koalisi Relawan di Paris untuk menentukan besaran dan metode partisipasi negara-negara dalam mendukung Ukraina."

Presiden Prancis juga menekankan bahwa negosiasi untuk mencapai jaminan keamanan telah mengalami kemajuan.

Sebelumnya, Financial Times pada 26 Desember melaporkan, mengutip seorang pejabat Eropa yang tidak disebutkan namanya, bahwa negara-negara yang tergabung dalam "Koalisi Relawan" berencana mengadakan putaran baru pembicaraan mengenai penyelesaian krisis Ukraina bulan depan.

Negosiasi perdamaian Ukraina terus berlanjut dengan mediasi Gedung Putih, dan Presiden Ukraina serta Presiden AS telah bertemu tadi malam di Miami dan menyatakan hasil pertemuan tersebut positif.