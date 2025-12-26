5 Terbunuh dan 21 Luka-luka dalam Ledakan di Masjid Syiah di Homs, Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Sumber-sumber Suriah pada hari Jumat mengabarkan terjadinya ledakan di dalam Masjid Imam Ali as yang terletak di lingkungan Wadi al-Dhahab, Provinsi Homs.

Kantor Berita Resmi Suriah SANA—yang berada di bawah kendali pemerintahan Ahmed al-Sharaa (al-Jolani)—mengutip sumber medis yang menyatakan bahwa 5 orang gugur dan 21 lainnya mengalami luka-luka dalam insiden ledakan tersebut.

Seorang sumber keamanan mengatakan kepada SANA bahwa penyelidikan awal menunjukkan ledakan di Masjid Imam Ali as di kawasan Wadi al-Dhahab disebabkan oleh bom yang dipasang di dalam masjid.

Sementara itu, Al-Ikhbariyah Suriah juga melaporkan bahwa ledakan terjadi akibat bom yang diletakkan di salah satu sudut masjid, yang saat itu dipenuhi oleh para jamaah.

Dalam perkembangan terkait, laporan tersebut menyoroti bahwa Ahmed al-Sharaa, yang menyebut dirinya sebagai kepala pemerintahan transisi Suriah, meskipun satu tahun setelah berkuasa berhasil memperbaiki citranya di panggung internasional berkat dukungan penuh Amerika Serikat, negara-negara Barat, serta sekutu regional mereka, dan memperoleh pelonggaran sanksi, namun gagal menstabilkan kondisi internal Suriah. Negara itu hingga kini masih dilanda konflik dan ketegangan sektarian yang terus berulang.