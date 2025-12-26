Pesan Natal Paus: Bagaimana Mungkin Kita Tak Memikirkan Tenda-Tenda Gaza di Tengah Dingin Ini?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Paus Leo XIV, dalam pesan Natal perdananya yang disampaikan dari Basilika Santo Petrus di Vatikan, tanpa menyebutkan secara langsung kejahatan rezim Zionis, mengingatkan dunia akan penderitaan dan kondisi kemanusiaan rakyat Gaza.

Dalam khotbah Natal tersebut, Paus berkata: “Ketika Sabda telah menjadi daging, kini kemanusiaan berseru dengan kerinduan ilahi untuk berjumpa dengan kita. Sabda itu telah mendirikan kemah yang rapuh dan lembut di tengah-tengah kita. Maka bagaimana mungkin kita tidak mengingat tenda-tenda Gaza—tenda-tenda yang selama berminggu-minggu terpapar hujan, angin, dan dingin yang menyengat?”

Selain itu, pemimpin umat Katolik dunia tersebut dalam bagian lain dari pesannya menyerukan kepada para pemimpin negara agar meninggalkan retorika politik, dan sebaliknya memiliki keberanian untuk menempuh dialog langsung yang jujur, tulus, dan penuh penghormatan, sebagai jalan menuju perdamaian.