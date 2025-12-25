Konferensi Persatuan Umat Islam Pakistan di Karachi Dihadiri Uama Sunni dan Syiah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pertemuan Majelis Persatuan Umat Pakistan diselenggarakan dengan kehadiran ulama Syiah dan Sunni serta para pemimpin semua partai keagamaan di kota Karachi, Pakistan.

Dalam konferensi ini, selain sejumlah tokoh lainnya, Ayatollah Hafiz Syed Riaz Hussain Najafi, Ketua Wifaq al-Madaris al-Shia Pakistan, turut menyampaikan pidato.

Para ulama dan tokoh agama Pakistan dalam pertemuan tersebut, selain membahas berbagai isu, juga menegaskan kekhawatiran serius mereka terhadap meningkatnya ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan.

Para peserta juga mengeluarkan sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa angkatan bersenjata Pakistan harus tetap berkomitmen mendukung pembebasan Palestina, dan bahwa setiap tindakan yang diarahkan melawan gerakan-gerakan perlawanan tidak dapat diterima.

Dalam pernyataan tersebut, para ulama Pakistan menekankan bahwa tekanan internasional tidak boleh memaksa pemerintah Pakistan untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip Islam.

Mereka juga memperingatkan terhadap usulan Amerika Serikat untuk membentuk “Pasukan Internasional Penstabil Gaza” (International Stabilization Force / ISF), serta menekankan pentingnya konsultasi penuh dengan rakyat dan para otoritas Pakistan sebelum diambil langkah militer apa pun.