Anggota Parlemen Irak: Kita Harus Mengeluarkan Pasukan Asing dari Negara Ini

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Maalouma, Mahdi Taqi, anggota parlemen Irak, menegaskan bahwa negara ini harus mengakhiri segala bentuk pendudukan karena kedaulatan nasional tidak akan tercapai tanpa berakhirnya kehadiran pihak asing di Irak.

Ia menambahkan: "Pendudukan dengan nama dan dalih apa pun telah melanggar kedaulatan nasional Irak dan mengabaikan keinginan rakyat negara ini."

Anggota parlemen Irak tersebut menyatakan: "Pada tahap selanjutnya, kita harus melihat pengambilan posisi nasional yang bersatu untuk mengusir elemen-asing dari Irak. Negara kita memiliki kekuatan yang cukup untuk mengelola urusan dalam negeri dan luar negerinya jauh dari campur tangan negara-negara lain."