Pernyataan Agresif Menteri Zionis Terhadap Gaza dan Lebanon

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Ma'an, Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis, melontarkan pernyataan agresif dengan mengklaim bahwa rezim tersebut akan terpaksa melancarkan serangan baru terhadap Gaza dan Lebanon sebelum pelaksanaan pemilu di wilayah pendudukan.

Ia menambahkan bahwa gencatan senjata yang ada saat ini kemungkinan besar tidak akan bertahan lama.

Hal ini terjadi di saat rezim Zionis, sejak apa yang disebut sebagai implementasi gencatan senjata di Jalur Gaza dan Lebanon, tidak mematuhi satu pun komitmennya dan belum menghentikan serangannya terhadap wilayah-wilayah tersebut.

Smotrich mengatakan bahwa jadwal waktu yang pasti atau skenario yang akan memicu serangan tersebut belum ditentukan, namun ia menyebut situasi saat ini tidak stabil.