Pelapor Khusus PBB: Kairo Mendukung Genosida Rakyat Palestina

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Qods, Francesca Albanese, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengkritik keras perjanjian gas antara Mesir dan rezim Zionis. Ia menyatakan bahwa perjanjian ini menunjukkan dukungan mengejutkan dari Kairo terhadap Tel Aviv dalam genosida rakyat Palestina.

Albanese menambahkan: "Mesir boleh bicara apa saja, tetapi pembelian gas senilai 35 miliar dolar dari rezim Zionis adalah pelanggaran hukum internasional." Ia menekankan bahwa perjanjian ini adalah tanda aneh dari dukungan terhadap rezim Zionis dalam genosida Palestina.

Melalui akun X miliknya, Albanese mendesak negara-negara agar tidak memprioritaskan keuntungan ekonomi di atas nilai-nilai kemanusiaan. Pada Mei lalu, ia juga menyerukan tuntutan terhadap pejabat tinggi Uni Eropa, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, atas keterlibatan dalam kejahatan perang rezim Zionis di Gaza.

Perjanjian gas Mesir dan rezim Zionis yang baru saja disahkan merupakan kontrak terbesar dalam sejarah rezim tersebut dengan nilai mencapai 35 miliar dolar.