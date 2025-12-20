Kemungkinan Serangan AS Terhadap Suriah Berlanjut Selama Beberapa Bulan Kedepan

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, jaringan NBC melaporkan dengan mengutip pejabat AS bahwa serangan Amerika di Suriah diperkirakan akan berlanjut selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Pejabat Amerika tersebut mengklaim bahwa serangan itu dilakukan dengan tujuan memerangi organisasi teroris ISIS.

Sebelumnya, jaringan "Fox News" mengumumkan bahwa jet tempur AS telah melakukan puluhan serangan udara terhadap posisi ISIS di Suriah sejak dini hari tadi.

Pada saat yang sama, saluran "Al-Ikhbariya" Suriah mengutip sumber lokal melaporkan bahwa jet tempur koalisi internasional telah melakukan serangkaian serangan di gurun Ma'adan (pinggiran Raqqa), gurun Al-Hamad (pinggiran Deir ez-Zor), serta dataran tinggi Jebel al-Amour.

Serangan yang diklaim AS terhadap posisi ISIS di Suriah terjadi di saat telah berulang kali dilaporkan bahwa anggota organisasi teroris ini menjalin kontak dengan militer AS dan bergerak bebas di dekat pangkalan-pangkalan mereka.