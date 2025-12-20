Wall Street Journal Menilai Rencana AS untuk Rekonstruksi Gaza Ambigu

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Amerika Wall Street Journal, mengutip sumber-sumber informasi, melaporkan bahwa Steve Witkoff, utusan khusus AS, dan Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump, telah menyusun rencana untuk campur tangan dalam urusan Jalur Gaza.

Berdasarkan laporan ini, satu-satunya poin yang jelas dalam rencana ambigu dan proyek 10 tahun ini adalah biayanya yang mencapai 112 miliar dolar, sementara cara menampung 2 juta warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza selama pelaksanaan proyek konstruksi ini tidak jelas.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa dia sebelumnya telah mempresentasikan slide proyek ini kepada "negara-negara calon penyedia dana, termasuk negara-negara kaya di Teluk Persia, Turki, dan Mesir".

Wall Street Journal menulis: "Rencana Gaza disusun oleh para asisten Gedung Putih dengan berkonsultasi dengan otoritas Israel."

Namun, menurut Wall Street Journal, beberapa pejabat AS memiliki keraguan serius mengenai kelayakan rencana AS untuk Gaza tersebut. Para pejabat ini menyebutkan pelucutan senjata Hamas sebagai salah satu prasyarat untuk merealisasikan rencana AS bagi Gaza dan meyakinkan negara-negara kaya untuk berinvestasi sebagai masalah yang dapat menghambat proyek tersebut.