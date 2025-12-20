Pesan Ancaman Handala terhadap Pejabat Zionis; Target Baru Telah Ditentukan

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Russia Al-Youm, situs Zionis "Walla" melaporkan bahwa kelompok peretas terkenal Handala menerbitkan pesan berjudul "Hari Pembalasan Menanti Para Pembunuh Anak".

Dalam pesan yang ditujukan kepada penduduk di wilayah pendudukan tersebut dinyatakan: "Harus dipahami bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan perdamaian yang permanen dan adil adalah melalui pemilihan umum bebas dengan partisipasi seluruh penduduk Tanah Suci, mulai dari Muslim, Yahudi, hingga Kristen, tanpa kehadiran kelompok ekstremis dan pembunuh anak. Menjelang hari Hanukkah, kami ingin tahu informasi pejabat Zionis mana yang ingin Anda dapatkan."

Handala juga menyebutkan nama-nama seperti Itamar Ben-Gvir (Menteri Keamanan Nasional), Benny Gantz (mantan menteri), Tally Gotliv (anggota Knesset), dan Yoav Gallant (mantan Menteri Perang rezim Zionis).

Pesan ini dirilis hanya beberapa jam setelah mantan Perdana Menteri rezim Zionis, Naftali Bennett, memecah kesunyiannya terkait peretasan ponselnya oleh kelompok Handala.