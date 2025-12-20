61 Tentara Zionis Bunuh Diri Sejak Dimulainya Perang Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Surat kabar Zionis Haaretz menulis bahwa sejak awal perang melawan Gaza, 61 personel militer tentara rezim Zionis mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri.

Dalam beberapa bulan terakhir, media-media Zionis melaporkan meningkatnya krisis psikologis yang parah di kalangan tentara Israel. Para pakar menyebutkan bahwa krisis ini disebabkan oleh berlarut-larutnya perang di Gaza, menyaksikan langsung kekerasan di medan tempur, keterlibatan langsung dalam pembunuhan warga sipil, serta kegagalan mencapai tujuan-tujuan yang dicanangkan Tel Aviv.

Laporan-laporan tersebut juga mengungkap bahwa banyak tentara mengalami gangguan stres pascatrauma, keruntuhan mental, rasa bersalah, tekanan berat dari struktur komando, serta hilangnya kepercayaan terhadap narasi resmi militer. Faktor-faktor ini, ditambah dengan sensor media dan minimnya dukungan psikologis yang efektif, telah berkontribusi pada meningkatnya kasus bunuh diri di tubuh tentara rezim Zionis.