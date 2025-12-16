Pernyataan Dewan Muslim Syiah Australia menyusul insiden teror di Sydney

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Dewan Muslim Syiah Australia (Shia Muslim Council of Australia) mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras insiden teror dan penembakan mematikan di kawasan Bondi Beach, Sydney, Australia, serta menyampaikan belasungkawa dan solidaritas kepada para korban, keluarga mereka, dan seluruh komunitas yang terdampak.

Dalam pernyataannya, Dewan Syiah Australia menyebut pihaknya “sangat berduka dan terguncang” atas terjadinya aksi kekerasan tersebut, dan menilai serangan itu sebagai tindakan yang tidak bermakna serta sepenuhnya dapat dikecam. Dewan juga menyampaikan ucapan belasungkawa yang tulus dan menegaskan solidaritas penuh dengan komunitas Bondi dan warga kota Sydney di hari-hari yang penuh duka ini.

Lembaga Islam tersebut turut menyampaikan apresiasi kepada para petugas penyelamat, layanan darurat, dan tenaga medis yang merespons insiden dengan cepat dan penuh keberanian, serta memuji peran mereka dalam penanganan krisis dan penyelamatan korban.

Di akhir pernyataan, Dewan Syiah Australia menyerukan ketenangan, persatuan, dan empati nasional. Mereka mengajak seluruh warga Australia untuk menolak kebencian dan kekerasan, serta bersama-sama membangun masyarakat yang berlandaskan perdamaian, keadilan, dan kepedulian timbal balik antar sesama.