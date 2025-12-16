Perdana Menteri Australia menyebut klaim Netanyahu tidak berdasar dan berbahaya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan tegas menolak tuduhan yang dilontarkan Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, yang mengaitkan kebijakan dukungan diplomatik Australia terhadap Palestina dengan serangan mematikan baru-baru ini di Pantai Bondi. Albanese menyebut klaim tersebut sebagai “tidak berdasar dan berbahaya.”

Albanese menegaskan bahwa insiden tersebut harus diperlakukan semata-mata sebagai tindakan terorisme bermotif antisemit terhadap masyarakat Australia, dan tidak boleh dijadikan alat untuk tekanan politik atau untuk mendeligitimasi keputusan diplomatik independen negara-negara di panggung internasional.

Sebelumnya, Netanyahu dengan nada intervensif menyebut keputusan Australia untuk mengakui Negara Palestina pascaperang Gaza sebagai “lemah dan bersifat kompromistis”, serta mengklaim kebijakan itu mengirimkan pesan yang keliru—klaim yang dinilai berada dalam kerangka upaya berulang rezim Zionis untuk membungkam dukungan apa pun terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Australia kembali menegaskan posisi negaranya terkait isu Palestina, seraya menyatakan bahwa solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan yang sah untuk mencapai perdamaian dan keamanan berkelanjutan. Ia juga menyerukan persatuan nasional dan menekankan bahwa upaya melawan antisemitisme tidak boleh dijadikan dalih untuk membenarkan kejahatan rezim Zionis atau membungkam suara para pengkritik kebijakannya.