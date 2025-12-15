Telegraph: Tuduhan Israel terhadap Hizbullah dan Iran dalam pembantaian Bondi tanpa bukti

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Harian Inggris The Telegraph melaporkan bahwa Israel menuding Hizbullah dan Iran berada di balik pembantaian di Pantai Bondi, Sydney, tanpa menyertakan bukti yang dapat diverifikasi. Sementara itu, otoritas Australia menegaskan belum ada konfirmasi keterlibatan pihak asing dan penyelidikan masih berlangsung.

Menurut laporan tersebut, klaim intelijen Israel lebih bertumpu pada spekulasi ketimbang data terbukti atau hasil resmi investigasi. Pejabat Australia menyatakan belum menemukan indikasi dukungan atau arahan dari luar negeri terkait insiden yang menewaskan 16 orang dan melukai sekitar 42 lainnya.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menekankan bahwa prioritas pemerintah adalah mengungkap fakta melalui penyelidikan menyeluruh, bukan menerima narasi eksternal. Polisi Australia menyebutkan langkah-langkah keamanan yang diambil bersifat pencegahan.

Media lokal melaporkan pelaku adalah ayah dan anak; simbol yang dikaitkan dengan ISIS ditemukan di kendaraan mereka, namun tidak ada hubungan resmi dengan kelompok regional yang dikonfirmasi. Penyelidikan masih berlanjut dan hasil akhir belum diumumkan.