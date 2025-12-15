Mayor Jenderal Mousavi: Penguatan perisai pertahanan yang kuat menjadi agenda utama

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran mengumumkan penguatan perisai pertahanan jaringan terpadu pertahanan udara guna menghadapi berbagai ancaman secara efektif, seraya menegaskan bahwa kekuatan pertahanan udara terus mengalami peningkatan yang berkelanjutan dan permanen.

Mayor Jenderal Amir Sayyid Abdulrahim Mousavi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, dalam kunjungannya ke Markas Gabungan Pertahanan Udara Khatam al-Anbiya (SAW), meninjau berbagai bagian markas serta mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan. Ia menyatakan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk hadir di tengah para prajurit pertahanan udara dan melihat secara langsung proses serta upaya mereka dalam meningkatkan kemampuan pertahanan udara Republik Islam Iran.

Mayor Jenderal Mousavi menekankan pentingnya peningkatan lebih lanjut kemampuan pertahanan udara nasional, seraya menegaskan bahwa peningkatan harian, berkesinambungan, dan berjangka panjang terhadap kemampuan pertahanan udara Iran merupakan salah satu prioritas utama negara.

Ia menyampaikan bahwa para personel pertahanan udara, dengan pengorbanan, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi, serta dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesional, telah melakukan langkah-langkah besar dan signifikan dalam beberapa bulan terakhir untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara negara, yang patut mendapatkan apresiasi.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata menambahkan bahwa berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan di seluruh sistem pertahanan udara nasional, proses peningkatan kemampuan tersebut terus berjalan dengan baik. Hal ini merupakan hasil kerja tanpa henti, siang dan malam, dari seluruh personel pertahanan udara di seluruh negeri.

Sambil menyampaikan penghargaan kepada para pejabat, staf, dan prajurit di markas tersebut, Mayor Jenderal Mousavi mengatakan bahwa seluruh capaian ini merupakan hasil kerja sinergis, terkoordinasi, dan penuh pengorbanan dari para ilmuwan, peneliti, komandan, perusahaan berbasis pengetahuan, industri pertahanan, serta pusat-pusat jihad swasembada Angkatan Darat dan Garda Revolusi Islam. Ia menyatakan apresiasi kepada semua pihak tersebut dan berharap Markas Pertahanan Udara dapat terus sukses dalam menempuh jalur ke depan, mencapai target yang telah ditetapkan, serta melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan dengan baik.

Dalam bagian lain pernyataannya, Mayor Jenderal Mousavi menegaskan bahwa satuan pertahanan udara Angkatan Darat dan Garda Revolusi Islam merupakan lengan-lengan kuat, andal, dan bernilai tinggi yang mampu mendukung markas pertahanan udara dalam mewujudkan strategi dan penetapan sasaran baru. Ia menyebutkan bahwa melalui peningkatan kapasitas kuantitatif dan kualitatif, pemanfaatan sistem-sistem modern dan mutakhir, serta sumber daya manusia yang berkomitmen, berani, dan profesional, penguatan perisai pertahanan jaringan terpadu pertahanan udara dapat terwujud guna menghadapi berbagai ancaman secara efektif, melalui sinergi dengan kekuatan dan lembaga terkait lainnya.