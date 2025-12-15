Pergerakan Militer Pasukan Amerika di Deir ez-Zor, Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sumber-sumber lokal di Suriah melaporkan bahwa pasukan militer Amerika Serikat hari ini melakukan pergerakan keamanan di wilayah yang berada di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF/QSD). Pergerakan tersebut mencakup keberangkatan sebuah konvoi militer yang terdiri dari sejumlah kendaraan lapis baja dari kota Hasakah menuju Deir ez-Zor.

Menurut laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, langkah-langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas sel-sel ISIS serta serangan terbaru mereka terhadap personel militer Amerika di Palmyra (Tadmur), dalam rangka pemantauan dan penelusuran situasi keamanan di kawasan tersebut.

Sehari sebelumnya, sebuah konvoi pasukan “Koalisi Internasional” yang terdiri dari enam kendaraan lapis baja, bersama kendaraan milik SDF, melakukan patroli di wilayah ‘Umbarah di antara Jalan Internasional M4 dan kota Qamishli, utara Hasakah. Selain itu, dalam operasi bersama, pasukan koalisi internasional bersama kendaraan SDF juga berpatroli di jalan-jalan kota Raqqa, yang bersamaan dengan itu diiringi penerbangan pesawat tempur koalisi.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Suriah kemarin mengumumkan penangkapan lima orang tersangka yang terlibat dalam serangan terhadap konvoi gabungan militer Amerika dan Suriah di Palmyra.

Serangan tersebut mengakibatkan tewasnya tiga warga Amerika—dua personel militer dan satu penerjemah sipil—serta melukai sejumlah pasukan Amerika dan Suriah.