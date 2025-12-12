Tewasnya Seorang Anggota Keamanan Pemerintah Jolani di Provinsi Latakia Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam operasi yang dilakukan oleh Dinas Keamanan Internal pemerintahan Jolani di kawasan al-Qardaha, pinggiran Latakia di barat laut Suriah, satu personel keamanan tewas dan beberapa lainnya terluka.

Nuruddin Barimo, pejabat hubungan umum Latakia, mengatakan kepada harian al-Arabi al-Jadid bahwa satu anggota keamanan internal tewas di al-Qardaha, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Sumber-sumber yang mengetahui insiden tersebut mengonfirmasi kepada al-Arabi al-Jadid bahwa sebuah patroli keamanan internal terkena tembakan ketika melakukan operasi terhadap sebuah kelompok yang dipimpin oleh Rebal Ismandar, salah satu komandan lama rezim Bashar al-Assad, di desa ‘Ain al-Hayat di wilayah al-Qardaha. Penembakan tersebut menyebabkan satu anggota tewas dan beberapa lainnya terluka.

Menurut sumber itu, pasukan keamanan internal kemudian menangkap sekitar delapan pemuda setempat setelah baku tembak dengan kelompok bersenjata tersebut, namun belum berhasil menangkap tokoh yang menjadi target operasi. Sementara itu, pasukan bantuan keamanan telah dikerahkan ke lokasi kejadian.