Haram Imam Ridha di Masyhad Menjadi Tuan Rumah Peziarah Manca Negraa dalam Perayaan Wilayah Sayyidah Zahra sa

Menyambut hari kelahiran penuh berkah Sayyidah Fathimah az-Zahra sa, Kompleks Suci Imam Ridha as di Mashhad menjadi tuan rumah bagi para peziarah non-Iran dari berbagai negara, dengan rangkaian acara khusus dalam bahasa Urdu, Arab, dan Inggris.

Acara Peziarah Berbahasa Urdu

Program khusus peziarah berbahasa Urdu digelar Rabu malam, di Rawaq Ghadir. Salat Magrib dan Isya berjamaah dipimpin oleh Hujjatul Islam Sayyid Sibt Haider Zaidi dengan dihadiri 500 jamaah. Usai salat, dilaksanakan ziarah, pembacaan pujian dan madah oleh Aref Hussein Zahedi, Mumtaz Ali Solangi, dan Wahid Hussein Lashari. Hujjatul Islam Sayyid Irfan Haider Abidi turut menyampaikan ceramah.

Total 1.050 peziarah hadir, termasuk 200 peziarah pertama (zaer-e awwali). Sebanyak 170 undangan sarapan dan 450 paket hadiah budaya serta tabarruk dibagikan. Peziarah berasal dari India, Pakistan, Jepang, UEA, Australia, dan Jerman. Dua rombongan—masing-masing 20 orang dari Kashmir dan 22 orang dari Pakistan—juga mengunjungi “Khane-ye Enghelab” di Mashhad.

Acara Peziarah Arab

Secara bersamaan, acara khusus peziarah Arab digelar di Rawaq Dar al-Marhama. Salat berjamaah dipimpin oleh Sayyid Jalal Hosseini. Sebuah meja konsultasi hukum syar’i dibuka dipandu Syekh Abdullah Mansouri. Program mencakup penampilan kelompok nasyid “al-Inshad ar-Ridawi”, ceramah Hujjatul Islam Syekh Salam al-Ali, serta pembacaan Hadis Kisa oleh Syekh Muhammad Ashouri.

Acara Peziarah Berbahasa Inggris

Haram Razavi juga menerima rombongan 200 pelajar asing dari Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada yang sedang menempuh studi di Hauzah Ilmiyah Qom. Untuk mereka, diselenggarakan pembacaan Hadis Kisa, madah, ceramah, serta pembagian paket budaya.

Serangkaian acara ini menunjukkan perhatian khusus Astan Quds Razavi dalam memuliakan peziarah dari berbagai bangsa dan budaya, serta menyediakan layanan spiritual dan kultural di bawah naungan makam suci Imam Ridha as.