Kemungkinan Pemindahan Laga Iran–Mesir di Piala Dunia: Dari Amerika Serikat ke Kanada

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Harian Inggris The Sun dan jaringan Sky Sports melaporkan bahwa laga penyisihan grup Piala Dunia 2026 antara Iran dan Mesir kemungkinan dipindahkan dari Seattle (AS) ke Vancouver (Kanada).

Penyebabnya adalah keberatan resmi kedua negara terkait rencana panitia lokal Seattle yang berupaya menjadikan pertandingan 26 Juni di Stadion Lumen Field sebagai agenda kampanye dukungan terhadap komunitas LGBTQ+, sebuah program yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan Iran dan Mesir.

Protes Iran dan Mesir kepada FIFA

Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, mengkritik keras keputusan awal panitia Seattle dan menegaskan: “Baik Mesir maupun kami telah mengajukan keberatan. Ini tindakan tidak logis dan tidak rasional, karena secara praktis berarti mendukung satu kelompok tertentu. Tentu kami harus menentangnya.”

Federasi Sepak Bola Mesir juga mengirim surat resmi kepada Mattias Grafström, Sekretaris Jenderal FIFA, menolak segala bentuk kegiatan promosi LGBTQ+ selama penyelenggaraan pertandingan dan meminta agar program tersebut dihentikan.

Kemungkinan Pertandingan Dipindah ke Kanada

Menurut laporan Sky Sports, ada peluang nyata pertandingan ini dipindahkan ke Vancouver, yang juga menjadi tuan rumah beberapa laga Piala Dunia. Upaya pemindahan ini disebut tengah dibahas “di balik pintu tertutup”.

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan FIFA adalah menukar jadwal dua pertandingan di grup yang sama: Laga Iran vs Mesir dipindah ke Vancouver dan Laga Selandia Baru vs Belgia yang dijadwalkan di Vancouver dipindah ke Seattle

Keputusan final FIFA diperkirakan diumumkan setelah evaluasi lebih lanjut terkait keberatan kedua federasi tersebut.