Galeri Foto: Perayaan Memasuki Masa Taklif Para Siswi di Karbala Bertepatan dengan Milad Sayidah Fatimah Zahra sa

Perayaan memasuki masa taklif sekelompok siswi di Sekolah Dasar Al-Hawraa Zainab di kota suci Karbala diselenggarakan bertepatan dengan perayaan hari kelahiran penuh berkah Sayidah Fatimah Zahra sa. Acara tersebut berlangsung dengan penuh keceriaan dan kekhidmatan, serta dihadiri oleh Hujjatul Islam Sayid Ali Thalqani yang memberikan nasihat serta doa bagi para peserta taklif dalam memasuki tahap baru kehidupan beragama.

