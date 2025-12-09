Syed Sajid Naqvi: Organisasi Dunia Bertekuk Lutut di Hadapan Israel dan Amerika

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Syed Sajid Naqvi, Ketua Jamaat-e-Jafaria Pakistan, menegaskan bahwa kezaliman dan genosida yang berlangsung di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Ia menyebut organisasi-organisasi dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan, tidak berdaya menghadapi kejahatan Israel dan Amerika Serikat.

Dalam pesannya pada Hari HAM Sedunia dan Pemberantasan Korupsi, ia menyatakan bahwa sejak 7 Oktober 2023, kekerasan dan penindasan terhadap rakyat Palestina terus berlangsung dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga menilai bahwa ketidakberdayaan lembaga internasional membuat penderitaan rakyat Palestina dan Kashmir terus berlanjut.

Sajid Naqvi turut memperingatkan meluasnya korupsi di Pakistan dari level bawah hingga puncak kekuasaan, seraya menegaskan bahwa tanpa ditegakkannya sistem yang adil, negara akan menghadapi dampak yang sangat berbahaya.

Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada penguasa negara-negara Islam dan organisasi dunia agar benar-benar menunaikan tanggung jawab mereka terhadap rakyat Palestina guna mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza dan wilayah-wilayah tertindas lainnya.