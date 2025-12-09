Federasi Sepak Bola Mesir: Pemain Kami Tidak Akan Ikut dalam Acara Dukungan terhadap Homoseksual

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Federasi Sepak Bola Mesir menegaskan bahwa tim nasional Mesir tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan apa pun yang mendukung homoseksualitas selama ajang Piala Dunia 2026, serta telah menyampaikan peringatan resmi kepada FIFA.

Sikap ini terkait rencana panitia lokal Piala Dunia 2026 di Seattle yang ingin menjadikan laga Mesir vs Iran sebagai “pertandingan kehormatan” bagi komunitas homoseksual. Mesir menegaskan tidak akan mengizinkan nama dan pemain tim nasional terlibat dalam acara tersebut.

Laga Mesir–Iran dijadwalkan berlangsung pada 26 Juni 2026 di Stadion Lumen Field. Kedua negara menilai rencana ini bertentangan dengan nilai budaya dan hukum mereka. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Iran juga telah memprotes keputusan tersebut dan menyatakan akan melayangkan surat peringatan kepada FIFA.

Federasi Mesir mengingatkan bahwa sesuai Statuta FIFA Pasal 4 tentang non-diskriminasi dan penghormatan terhadap budaya, penyelenggara wajib mempertimbangkan norma dan sensitivitas negara peserta.