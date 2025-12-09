Aksi Besar-besaran Syiah Pakistan Menentang Penangkapan Sewenang-wenang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ribuan warga Gilgit-Baltistan di Pakistan menggelar aksi damai menuntut pembebasan segera para pemuda Syiah yang ditahan secara sewenang-wenang. Aksi tersebut diwarnai dengan lantunan slogan “Labbaik Ya Husain” dan “Labbaik Ya Mahdi (as)”.

Ayatullah Syed Rahat Hussain al-Hussaini menyatakan bahwa partisipasi besar massa menunjukkan persatuan dan tekad rakyat dalam membela hak-hak pemuda yang dizalimi. Ia memperingatkan bahwa jika para tahanan tidak segera dibebaskan, aksi protes damai akan terus berlanjut hingga wilayah tersebut mengalami penghentian aktivitas secara total.

Gilgit kini disebut sebagai pusat perlawanan sipil, dengan ratusan warga menegaskan bahwa suara keadilan tidak akan berhenti sampai seluruh pemuda Syiah dibebaskan.