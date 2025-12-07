Ancaman Trump Terkait Operasi Darat Melawan "Perdagangan Narkoba"

Melansir laporan ABNA dari Russia Today, Presiden Donald Trump menyatakan dalam sebuah acara di Kennedy Center: "Kami akan memulai operasi di darat sama seperti yang kami mulai terhadap perdagangan narkoba di laut. Kami tahu segalanya tentang mereka. Kami tahu di mana mereka tinggal."

Trump mengklaim bahwa tingkat penyelundupan narkoba ke AS melalui jalur laut telah berkurang sebesar 94%, dan menambahkan: "Saya ingin menemukan 6 persen sisanya."

Dengan dalih memerangi perdagangan narkoba, AS telah melakukan beberapa serangan di Laut Karibia dan kini sedang mengancam Venezuela. Sejak September lalu, pasukan AS telah menenggelamkan sedikitnya 20 perahu di wilayah tersebut dan mengakibatkan 80 orang menjadi korban jiwa.