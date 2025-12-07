Reaksi Menteri Pertahanan Venezuela terhadap Ancaman Trump

Melansir laporan ABNA dari Al-Nashra, Menteri Pertahanan Venezuela menegaskan dalam pidatonya hari ini: "Kami akan membela negara kami kapan pun dan di mana pun untuk melindungi kedaulatan dan persatuannya."

Ia menambahkan: "Doktrin militer Venezuela tidak akan pernah menerima dikte asing atau ancaman terhadap martabat negara. Militer berdiri dalam satu barisan di belakang para pemimpin politik negara."

Tadi malam, Presiden Nicolás Maduro menyatakan: "Venezuela tidak sendirian dan tidak ada kekuatan kekaisaran (imperialis) yang mampu membungkam suara kami. Sangat luar biasa melihat persatuan bangsa-bangsa di dunia dalam mendukung rakyat Venezuela melawan agresi AS."

Pernyataan ini muncul beberapa jam setelah puluhan warga Amerika berunjuk rasa di depan Gedung Putih pada Sabtu malam untuk mengutuk kemungkinan intervensi militer AS di Venezuela. Donald Trump dalam pernyataan terbarunya mengenai serangan terhadap kartel narkoba mengatakan: "Kami akan segera memulai serangan darat terhadap perdagangan narkoba di Venezuela."